Hirscher schwächelt im Slalom

Der Franzose Noel zeigte auf dem Eishang eine unglaublich starke Leistung. Mit 0,42 Sekunden Vorsprung auf Manuel Feller aus Österreich geht er in den zweiten Durchgang. Dritter ist in der Zwischenwertung der Norweger Henrik Kristoffersen aus Norwegen (+ 0,72 Sekunden)

Marcel Hirscher fast eine Sekunde zurück

Alle gegen Marcel Hirscher! Nach seinem Double von Adelboden und schon vier Slalom-Siegen in der laufenden Saison gilt der österreichische Ausnahmeathlet auch am Lauberhorn in Wengen als Topfavorit. Doch im ersten Durchgang kam Hirscher nicht ohne kleine Fehler durch und fand sich auf einem für ihn ungewohnten fünften Platz wieder. Und schimpfte im Ziel, über sich und die extrem eisige Piste. Im zweiten Lauf (13:15 Uhr im Live-Ticker) muss der Österreicher mehr als neun Zehntelsekunden aufholen.

Neureuther nach schwachem Lauf frustriert

Felix Neureuther ohne Zug.

Wieder einmal ohne jede Chance blieb Felix Neureuther. Nach einer verkorksten Fahrt und 1,87 Sekunden Rückstand auf Noel stand am Ende ein frustrierender 21. Platz. Neureuther hatte nach seinen bisher eher überschaubaren Ergebnissen - Ränge 27, acht, acht und 15 – sogar mit einem vorzeitigen Karriereende geliebäugelt. Nach seinem Debakel am Sonntag (20.01.2019) resümierte er: " Der ganze Lauf war ein Problem, ich bin nicht reingekommen. Ich bin nie auf Zug gefahren. Ich bin verunsichert, das ist tödlich. Und ich habe keine Geschwindigkeit mitgenommen. Das ist extrem ärgerlich. Du nimmst dir Sachen vor und wieder der gleiche Schmarrn. Das ärgert mich, dass ich es nicht umsetzen kann. "

Stehle auch weit zurück

Nicht viel besser lief es bei Dominik Stehle. Nach seinem guten elften Platz von Adelboden landete der 32-Jährige im ersten Lauf von Wengen nur auf Rang 20, 1,85 Sekunden hinter dem führenden Franzosen. Fritz Dopfer und Linus Strasser schieden aus.