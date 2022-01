Vlhová jagt Shiffrin - Shiffrin jagt Vlhová

"Wir sehen uns morgen, Zagreb" , schrieb Shiffrin am Montagnachmittag bei Twitter und Instagram. In der kroatischen Hauptstadt findet das erste Rennen des Jahres statt. Shiffrin hatte Ende Dezember auf die beiden Technik-Rennen in Lienz/Österreich wegen eines positiven Corona-Tests verzichten müssen.

In Lienz profitierte vor allem Petra Vlhová vom Ausfall der US-Amerikanerin. Die Slowakin, die den Gesamt-Weltcup in der vergangenen Saison gewinnen konnte, führt den Slalom-Weltcup mit 380 Punkten vor Shiffrin (260) an.

Standortbestimmung für Lena Dürr

Der Slalom in Zagreb wird auch eine Standortbestimmung für die beste DSV-Läuferin sein, Lena Dürr. Die 30-Jährige aus Germering bei München hatte zu Beginn des Olympiawinters mit zwei dritten Plätzen überzeugt. Zuletzt in Lienz reichte es jedoch nur zu Rang 18.

Dürr führt das deutsche Aufgebot in Zagreb an. Außerdem gehen bei dem Stadtrennen Emma Aicher (Mahlstetten), Jessica Hilzinger (Oberstdorf), Paulina Schlosser (Kreenheinstetten) sowie Marlene Schmotz (Leitzachtal) für den DSV an den Start.

wp/sid/dpa | Stand: 03.01.2022, 19:30