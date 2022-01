Clement Noel und Sebastian Foss Solevaag hießen die Sieger der zwei Weltcup-Slaloms, die bisher in diesem Winter ausgetragen wurden. Während die Frauen am Dienstag (04.01.22) noch fahren konnten, wurde das Rennen der Männer wegen "extremer Wetterbedingungen" zunächst abgesagt.

Absage wohl noch nicht ganz fix

"Race cancelled" - Rennen abgesagt, ließ der Internationale Skiverband FIS mitteilen, nachdem der Start zunächst von 15.30 auf 15.45 Uhr verschoben worden war. Bei einer abermaligen Inspektion der Piste am "Bärenberg" hatte sich herausgestellt, dass diese kein reguläres Rennen ermöglichen würde. Nach Sportschau-Informationen wird hinter den Kulissen noch verhandelt, ob möglicherweise später am Abend noch gefahren werden kann. Die Entscheidung darüber steht noch aus.

Nächster Weltcup-Slalom in Adelboden

Bereits am Vortag hatte es beim Wettkampf der Frauen starke Windböen gegeben. Sollte heute nicht mehr gefahren werden, gibt es bisher keinen Nachholtermin für den Torlauf. Die nächste Gelegenheit für die Slalom-Asse, Weltcuppunkte zu sammeln, ist am Sonntag (09.01.22) in Adelboden.

wp | Stand: 05.01.2022, 15:40