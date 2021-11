Gute Ausgangsposition für Lena Dürr im Slalom

Dürr liegt nach dem ersten Durchgang auf dem sechsten Platz - 0,30 Sekunden trennen sie vom dritten Rang.

Duell Vlhova - Shiffrin geht in die nächste Runde

Dürrs Rückstand auf die Führende Petra Vlhova beträgt 0,66 Sekunden. Die Slowakin, Vortagessiegerin, liegt 0,18 Sekunden vor ihrer Dauerrivalin Mikaela Shiffrin ( USA ). Seit 2016 machen die beiden in Levi den Sieg unter sich aus - die letzten drei Erfolge gingen allerdings alle an Vlhova. Im Finaldurchgang wird es also erneut zum Showdown zwischen der Gesamtweltcupsiegerin der letzten Saison und der erfolgreichsten Slalom-Fahrerin in der Geschichte kommen.

Auf Platz drei liegt die Schweizerin Michelle Gisin (+ 0,36 Sek.).

Emma Aicher wieder mit starkem Lauf

DSV -Youngster Emma Aicher, die am Vortag 14. wurde, setzte erneut ein Ausrufezeichen. Mit der hohen Startnummer 59 fuhr die 18-Jährige auf den 13. Platz vor (+1,35 Sek.). Sollte es im zweiten Lauf wieder eine Top-15-Platzierung geben, hätte Aicher bereits die Olympianorm erfüllt.

Jessica Hilzinger liegt auf dem 29. Platz, zeitgleich mit ihrer Teamkollegin Andrea Filser (+2,02 Sek.). Beide sind im zweiten Durchgang dabei. Marlene Schmotz schaffte es nicht ins Ziel und bleibt damit wie am Samstag ohne Weltcuppunkte.

Überraschung aus norwegischer Sicht

Maria Therese Tviberg aus Norwegen lieferte eine Traumlauf und fuhr mit der hohen Startnummer 46 auf den fünften Platz vor - direkt vor Lena Dürr. Ihr Rückstand zur Spitze beträgt 0,52 Sekunden.

nho | Stand: 21.11.2021, 11:55