Weltcup-Slalom Lena Dürr wieder mit Podestchance in Sestriere Stand: 11.12.2022 11:49 Uhr

DSV-Slalom-Ass Lena Dürr fährt konstant stark in diesem Winter. Nach dem ersten Durchgang in Sestriere ist klar: Es könnte zu einem Podestplatz reichen. Es führt allerdings die Slowakin Petra Vlhova.

Lena Dürr liebt es, mit der Startnummer eins ins Rennen zu gehen. Die Startnummernauslosung lief also sehr gut für die 31-Jährige aus Germering bei München. Ale erste Läuferin passierte sie den eng gesetzten Kurs in Sestriere. Ohne sichtbaren Fehler kam sie nach 59,00 Sekunden ins Ziel und musste warten, was diese Zeit wert ist.

Drei Fahrerinnen waren am Ende noch etwas schneller als die Deutsche: Allen voran die Slowakin Petra Vlhova kam gut zurecht und zeigte vor allem im unteren Streckenabschnitt, dass man hier noch Zehntelsekunden herausholen kann.

Vlhova vor erstem Slalomsieg in dieser Saison

Vlhova, die in diesem Winter noch auf einen Sieg im Slalom wartet, führt nach dem ersten Lauf vor der Schweizerin Wendy Holdener (+ 0,24 Sekunden) und Mikaela Shiffrin aus den USA (+ 0,33). Der Rückstand von Lena Dürr auf Vlhova beträgt 0,49 Sekunden, auf Shiffrin und den Podestplatz nur 0,16 Sekunden.

Es ist also noch alles drin im zweiten Lauf (13.30 Uhr). Hinter Dürr liegt eigentlich nur noch die Schwedin Anna Swenn Larsson (+ 0,77) in Reichweite. Dahinter tut sich eine riesige Lücke auf.

Filser überrascht positiv

Erfreulich aus deutscher Sicht war auch das Auftreten von Andrea Filser: Mit Startnummer 33 zeigte die 29-Jährige vom SV Wildsteig einen sehr konzentrtierten Lauf, der sie bis auf Rang 17 brachte. Ihr Rückstand nach ganz vorne (+ 2,21) hält sich in Grenzen, ein noch besseres Ergebnis in der Endabrechnung ist möglich.

Marlene Schmotz verpasste mit hoher Startnummer den Sprung in die Top 30 und damit in den Finaldurchgang. Jessica Hilzinger verzichtete nach ihrem Sturz im Riesenslalom gestern auf einen Start im Slalom.