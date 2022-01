Dürr beim Nachtslalom die erste Jägerin der Topfavoritin

Beim Nachtslalom in Schladming liegt wenig überraschend mit Petra Vlhova die Topfavoritin in Führung. " Ein guter Lauf. Es waren ein paar Fehler drin ," sagte Vlhova zufrieden im ORF -Interview. " Die Piste ist wirklich perfekt. " Fünf von sechs Slaloms konnte die 26-Jährige in der olympischen Saison bislang für sich entscheiden. Auch im letzten Rennen vor den Winterspielen in Peking hat sie in dieser Disziplin beste Chance ihre Favoritenrolle noch auszubauen.

Dürr in Angriffslaune

Der Vorsprung auf DSV -Skiass Lena Dürr beträgt fast drei Zehntel-Sekunden. Die 30-Jährige kurvte sicher durch die Stangen und brachte sich bei der Premiere der Slalomspezialistinnen auf der legendären Planai als erste Jägerin in Position. " Ich habe versucht, nicht zu viel nachzudenken ", sagte Dürr: " Ich freue mich schon jetzt auf den zweiten Durchgang. Es ist einfach eine Gaudi. "