Dürr schnuppert im Slalom am Podest

Auf den dritten Platz fehlen der besten Deutschen 0,24 Sekunden. "Ich weiß nicht, was ich da im Steilhang gemacht habe. Trotzdem bin ich nicht unzufrieden - oben war ich gut unterwegs und unten kann es auch nicht so schlecht gewesen sein, sonst hätte ich mehr verloren" , sagte Dürr in der Sportschau.

"Sie musste im Steilhang fast abbremsen, da hat sie sicher vier, fünf Zehntel verloren", analysierte Sportschau-Experte Felix Neureuther die Fahrt der 30-Jährigen. Sollte Dürr das Podest schaffen, wäre es der erste Podestplatz für den DSV seit dem 29. Dezember 2013, als Maria Höfl-Riesch in Lienz Dritte wurde.

Duell Vlhova - Shiffrin geht in die nächste Runde

Nach dem ersten Durchgang führt Petra Vlhova - nur 0,11 Sekunden beträgt der Vorsprung auf ihre Dauerrivalin Mikaela Shiffrin. Die Slowakin trainierte im Gegensatz zur US-Amerikanerin bereits seit zwei Wochen in Levi. Und der Hang liegt Vlhova. Die Gesamtwelctcup-Siegerin konnte schon drei Mal in Levi gewinnen.

Auf Platz drei liegt die Slowenin Andreja Slokar (SLO). Die Siegerin des Parallel-Events vom vergangenen Wochenende liegt lediglich 0,48 Sekunden hinter der Führenden zurück.

Aicher überrascht

Für eine Überraschung sorgte Emma Aicher: Die 18-Jährige fuhr mit der hohen Startnummer 60 noch auf den 19. Platz vor. Ihr Rückstand beträgt 1, 67 Sekunden. Bereits bei den Weltmeisterschaften ließ Aicher aufhorchen, als sie im Team-Wettbewerb die Bronzemedaille gewann.

Jessica Hilzinger erreichte als 30. gerade noch den zweiten Lauf (+ 2,23 Sek.). Marlene Schmotz und Andrea Filser verpassten als 32. den Finaldurchgang knapp. (+2,26 Sek.).

















































nho | Stand: 20.11.2021, 11:56