Alexis Pinturault gewinnt erstmals den Gesamtweltcup

Alexis Pinturault krönt sich an seinem 30. Geburtstag erstmals zum besten Skifahrer des Winters: Der Franzose siegte beim Riesenslalom in Lenzerheide und sicherte sich dadurch bereits vor dem letzten Saisonrennen am Sonntag (21.03.2020) die große Kristallkugel.

In den vergangenen beiden Jahren hatte Pinturault, der "Panther" aus Courchevel, als Zweiter den Gesamtweltcup jeweils verpasst. Der Schweizer Marco Odermatt, Pinturaults letzter verbliebener Konkurrent, wurde nur Elfter. Dadurch liegt Pinturault einen Tag vor dem Saisonende uneinholbar mit 107 Punkten vorne.

Pinturault gewinnt erstmals auch Riesenslalom-Weltcup

Zudem überholte Pinturault auch noch im Riesenslalom-Weltcup seinen bis Lenzerheide führenden Konkurrenten Odermatt. Auch die kleine Kristallkugel in dieser Disziplin gewann er - nach drei zweiten Plätzen in der Vergangenheit - zum ersten Mal in seiner Karriere.