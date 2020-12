Der Sohn von Barbara Ann Cochran - Olympiasiegerin im Slalom 1972 - fuhr die eleganteste Linie und verwies in 1:29.43 Minuten den Österreicher Vincent Kriechmayr (+ 0,79s) und Adrian Smiseth Sejersted aus Norwegen (+ 0,94s) auf die Plätze zwei und drei. Der Schweizer Mauro Caviezel, bei den ersten beiden Rennen im Super G Erster und Zweiter, musste sich diesmal mit Rang fünf begnügen. Der Sieger war überglücklich: "Es fühlt sich gut an. Das Skifahren weich und nicht so verbissen zu fahren. Ich fordere es nicht heraus, will es nicht erzwingen. Und jetzt kommt auch noch das Selbstvertrauen dazu" , sagte Cochran-Siegle im ZDF .

Romed Baumann starker Siebter

Romed Baumann durfte sich immerhin über die erste Bestzeit im oberen Teil freuen. Danach folgten einige Rutscher und eine superschnelle Linie im unteren Teil. Die Belohnung war der siebte Platz mit 1,45 Sekunden Rückstand. "Manchmal musste ich stark die Kanten einsetzen. Aber ich hatte viel Aggressivität drin. Das ist mir gut gelungen. Mir gelingt es derzeit gut, den Fokus am Start zu finden" , freute sich Baumann im ZDF . Simon Jocher sorgte mit einem 15. Platz für Furore - seine beste Weltcup-Platzierung.

Andreas Sander bekommt keinen Zugriff

Andreas Sander blieb diesmal unter seinen Möglichkeiten. Dabei hatte sich Sander super gefühlt vor dem Start, wollte auf Angriff fahren. Nach zwei Top-Ten-Plätzen sollte der Angriff auf das Podest folgen. Und nach zwei leichten Rutschern im oberen Teil sah es zwischenzeitlich super aus, doch im Zielhang dann musste der Deutsche nachsteuern, verlor dabei die viel Zeit und musste am Ende mit Platz 20 zufrieden sein. "Ich habe mich mental so gut gefühlt, muss das erstmal analysieren. Ich war zu passiv, hatte zu wenig Druck auf dem Ski. Das war ein Problem vom Start bis ins Ziel. Heute hat sich auf der schweren Stelvio leider die Spreu vom Weizen getrennt" , ärgerte sich der Ennepetaler im ZDF . Einen Platz hinter Sander landete Josef Ferstl.

Heftiger Schneefall sorgt für Verschiebungen

Wegen heftiger Schneefälle und schlechter Sicht war das Rennen am Montag ausgefallen und um 24 Stunden verschoben worden. Allein im Startbereich hatte es 20 Zentimeter Neuschnee gegeben, eine ordentliche Beräumung der Strecke, der Sturzzonen und des Landeplatzes für den Rettungshubschrauber war nicht möglich. Die für den Dienstag geplante Abfahrt auf der Stelvio soll nun am Mittwoch (30.12.2020) stattfinden.