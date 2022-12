Weltcup in Val d'Isere Riesenslalom: Schmid zur Halbzeit auf Rang drei Stand: 10.12.2022 11:03 Uhr

Marco Odermatt ist einmal mehr der Gejagte. Der Schweizer unterstrich seine beim Riesenslalom in Val d'Isere einmal mehr seine Ausnahmestellung. Aus deutscher Sicht überzeugte Alexander Schmid, der nach einem Durchgang auf Podestkurs liegt.

Pünktlich zwei Tage vor dem Rennen und passend zum Namen "Kriterium des ersten Schnees" fielen in der kleinen Gemeinde in den französischen Alpen die Flocken vom Himmel. Entsprechend gut präpariert war die Piste, die aber aufgrund ihrer Beschaffenheit mit vielen kleinen Unebenheit eine echte Herausforderung für die Athleten darstellt.

Es war einmal mehr Marco Odermatt, der mit den Bedingungen auf der eisigen Piste am besten zurechtkam. Vor allem im oberen Teil vor dem ersten Steilhang zeigte der 25-Jährige die besten Schwünge und fuhr so die beste Linie. Mit Startnummer 2 setzte der Riesenslalom-Olympiasieger und Vorjahressieger in 1:01,89 Minuten die Richtzeit. Wie Odermatt hatten auch die anderen Fahrer mit einer frühen Startnummer einen Vorteil, da eine Viertelstunde nach Rennstart eine kleine Nebelbank in den Hang zog, die die Sicht erheblich erschwerte.

Führt nach dem ersten Lauf in Val d´Isere: Marco Odermatt aus der Schweiz

Schmid trotzt den Bedingungen

Dass trotzdem noch gute Zeiten möglich sind, zeigte der erste DSV-Starter Alexander Schmid. Bei der ersten Zwischenzeit leuchtete die Zeitnahme sogar grün auf. Schmid blieb gut auf dem Ski und fuhr mutig weiter. Zwar verlor er im unteren Teil noch Zeit, reihte sich aber auf einem starken dritten Platz hinter Odermatt und dem Österreicher Manuel Feller ein. Sein Rückstand auf den Führenden betrug 1,19 Sekunden.

Insgesamt fünf Deutsche am Start

Die weiteren deutschen Starter verpassten einen Platz unter den besten 30 und damit auch den zweiten Lauf. Anton Grammel schaffte kam als 35. ins Ziel (+ 3,93 Sekunden), verpasste das Finale dabei aber klar um über mehr als sechs Zehntelsekunden. Linus Straßer kratzte bei den Zwischenzeiten an einer Top-30-Platzierung, rutschte aber wenige Tore vor dem Ziel weg und beendete den Lauf nicht. Ebenfalls nicht ins Ziel kamen Fabian Gratz und Julian Rauchfuss, sie schieden bereits nach knapp der Hälfte der Strecke aus. Gar nicht erst am Start war Stefan Luitz, der wegen einer Grippe verzichtete.