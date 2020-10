Auf dem österreichischen Rettenbach-Gletscher wird die erste Siegerin der Saison 2020/21 gesucht. 2019 gewann die Neuseeländerin Alice Robinson den traditonellen Auftakt in Sölden vor Mikaela Shiffrin ( USA ) und Tessa Worley ( FRA ). Allrounderin Shiffrin plagen Rückenschmerzen und ist deshalb nicht am Start. Die US-Amerikanerin will erst im November in die Weltcup-Saison einsteigen. DSV -Riesenslalomspezialistin Viktoria Rebensburg hat ihre Karriere dagegen, wie Anna Veith ( AUT ) und Tina Weirather ( LIE ) beendet.

Bassino findet die perfekte Linie

Auf der harten Piste erwischte Marta Bassino mit Startnummer zwei gleich die perfekte Linie und kurvte die Richtzeit von 1:09,54 Minuten für die Konkurrentinnen in den Schnee.

Bis auf 0,58 Sekunden kam Teamkollegin Federica Brignone an die Zeit der 24-Jährigen heran. Mit der drittschnellsten Zeit liegt die Norwegerin Mina Fürst Holtmann (+0,92 Sekunden) auf Podestkurs. Auch Vorjahressiegerin Robinson (+1,18) hat sich zeitgleich mit der Schweizerin Michelle Ginsin vor dem finalen Lauf auf Rang vier in eine gute Ausgangsposition gebracht. Lara Gut-Behrami ( SUI , +1,39), Wendy Holdener (SUI, +1,72), Sofia Goggia ( ITA , +1,76), Stephanie Brunner ( AUT , +1,92) und Petra Vhlova ( SVK , +2,02) sind unter den Top Ten.

Dürr muss um Top 30-Platz zittern

Lena Dürr gelang mit Startnummer 31 dagegen kein Sahnelauf. Die Münchnerin fuhr im oberen Teil zu zaghaft und war auf der eisigen Piste auch nicht ganz fehlerfrei unterwegs. Der Rückstand von 4,74 Sekunden reichte zunächst auf Rang 27. Damit muss die Münchnerin noch um einen Startplatz unter den Besten 30 zittern.

Andrea Filser geht erst mit Startnummer 43, Jessica Hilzinger als 52. und Weltcup-Debütantin Lisa Loipetssperger als 57 ins Rennen. Die Erwartungen an das DSV-Quartett des Deutschen Skiverbands ( DSV ) sind nicht allzu groß: " Es wird keiner zwingend diese Alpharolle übernehmen müssen ", sagte Bundestrainer Jürgen Graller vor dem Riesenslalom.

Stand: 17.10.2020, 11:10