Riesenslalom: Hirscher fährt die Konkurrenz in Grund und Boden

Was für eine Dominanz! Marcel Hirscher feierte im italienischen Alta Badia seinen 61. Weltcupsieg. Dabei fuhr der 29-Jährige seine Konkurrenten in Grund und Boden. 2,53 Sekunden hatte er nach zwei Läufen Vorsprung vor dem Franzosen Thomas Fanara. Dritter wurde dessen Landsmann Alexis Pinturault (+ 2,69 Sekunden).

Noch nie gab es in Alta Badia einen Sieger mit einem größeren Vorsprung. Den "Weltrekord" im Riesenslalom hält allerdings weiterhin Ingemar Stenmark, der 1979 in Jasná 4,06 Sekunden vor Bojan Krizaj lag.

Kristoffersen abgeschlagen - Odermatt im Pech

Alle, die sich sonst zumindest eine kleine Chance gegen Hirscher ausrechnen, patzten heute in mindestens einem der beiden selektiven und viel Kraft raubenden Läufe. So fiel der Norweger Henrik Kristoffersen nach Rang fünf im ersten Lauf auf Platz 14 zurück. Der Schwede Matts Olsson, der nach dem ersten Durchgang noch auf Platz zwei gelegen hatte und als einziger Fahrer seinen Rückstand auf Hirscher bei unter einer Minute gehalten hatte, fuhr im zweiten Durchgang nur die 19. Zeit und wurde am Ende Sechster. Pech hatte auch der Schweizer Marco Odermatt: Mit Startnummer 27 zunächst auf Platz drei vorgefahren, schied er im Finaldurchgang aus.

Andersrum hatte der Zeitbeste im zweiten Lauf, der Italiener Luca de Aliprandini, den ersten Durchgang verpatzt. Trotzdem verbesserte er sich von Platz 29 auf Rang sieben.

Luitz' Tag zum Vergessen

Stefan Luitz in Alta Badia

Für die deutschen Fahrer lief es gar nicht rund: Stefan Luitz, der mit der Startnummer eins ins Rennen gegangen war, blieb nach den Diskussionen um seinen Sieg in Beaver Creek, bei dem er verbotenerweise Sauerstoff eingeatmet hatte, deutlich hinter den Erwartungen zurück. Den ersten Lauf ( "da hat mir der letzte Biss gefehlt" ) ging er viel zu verhalten an, lag mit 1,75 Sekunden Rückstand auf Hirscher aber immerhin noch auf Rang zehn mit Chancen, weiter nach vorne zu fahren. Doch auch im zweiten Durchgang passte bei dem 26-Jährigen nichts zusammen. Nach einem völlig verkorksten Lauf fiel er auf Rang 20 zurück.