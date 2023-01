Riesenslalom in Adelboden Odermatt vor siebtem Streich - Schmid fehlt verletzt Stand: 07.01.2023 12:43 Uhr

Beim Riesenslalom in Adelboden hat Marco Odermatt seinen siebten Saisonsieg im Blick: Nach dem ersten Durchgang führt der Schweizer bei seinem Heimspiel am Samstag (07.01.2023) schon recht deutlich. Zweiter bei Halbzeit auf dem Chuenisbärgli ist der Norweger Henrik Kristoffersen mit 0,31 Sekunden Rückstand. Alexander Schmid, der beste Deutsche im Klassement, fehlt krankheitsbedingt. Zwei DSV-Rennläufer schafften es dennoch ins Finale der Top 30. Der zweite Durchgang beginnt 13.30 Uhr.

Kristoffersen durfte am Samstagmorgen mit Startnummer 1 auf die Klassiker-Strecke mit den 56 Toren. Der Weltcup-Spitzenreiter im Slalom legte mit 1:17,01 Minuten gleich eine Top-Zeit vor, konnte dabei vor allem im etwas flacheren Mittelteil überzeugen. In diesem Sektor nahm der Norweger seinem Top-Konkurrenten Odermatt auch etwas Zeit ab.

Odermatt mit aggressivem Finish

Riesenslalom-Olympiasieger Odermatt ging mit Nummer 6 auf die Piste. Der Schweizer ging aggressiv in das Rennen, verlor bei der zweiten Zwischenzeit, mit einem starken Finish im Schlusshang setzte sich der 25-Jährige aber wieder an die Spitze. An seinen 1:16,69 Minuten biss sich fortan die Konkurrenz die Zähne aus. Zwischenzeitlich auf Rang drei liegt der Odermatts Schweizer Landsmann Loic Meillard (+ 0,49 Sekunden). Pech hatte der Norweger Lucas Braathen, der in Führung liegend ausschied, als er etwa bei der Mitte des Rennens mit der Hand in einem Tor einfädelte.

Der Rücken: Schmid fehlt

Aus deutscher Sicht gab es keine Top-Platzierung. Denn: In Adelboden nicht dabei war Alexander Schmid, der beste Deutsche im Gesamt- und Riesenslalom-Weltcup. Der 28-Jährige musste das Rennen kurz vor dem Start wegen Rückenschmerzen absagen. Zuletzt hatte Schmid vor Weihnachten in Alta Badia mit Rang fünf überzeugt.

Luitz und Grammel im Finale

In die Top 30 schafften es trotz hoher Startnummern aber Stefan Luitz und Anton Grammel. Luitz musste mit der Nummer 32 ins Rennen und fuhr mit 1:20,01 Minuten die 22.-beste Zeit. Der der Bolsterlanger hat einen Rückstand von 3,32 Sekunden auf Odermatt. Anton Grammel wurde mit Startnummer 52 und einer Zeit von 1:20,71 Minuten 28. Beim Finale ab 13.30 Uhr geht er gleich als Dritter ins Rennen.

Rauchfuß und Gratz ausgeschieden

Julian Rauchfuß und Fabian Gratz verpassten die Top 30. Rauchfuß fehlten mit Startnummer 54. als 35. dabei in 1:21,28 Minuten nur 0,43 Sekunden. Fabian Gratz kam mit Startnummer 53. auf Platz 37. (1:21,38 Minuten).