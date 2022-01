Lena Dürr ist aktuell die beste DSV -Technikerin. Gleich zum Saison-Anfang hatte sie nach zwei dritten und einem fünften Rang das Olympia-Ticket locker gelöst. Dannach war die Oberbayerin aber mit dem Plätzen 18 und 11 in ein kleines Tief gefahren.

Dürr zurück in der Weltspitze

Beim fünften Slalom-Sieg von Petra Vlhova konnte sich die 30-Jährige am Sonntag aber wieder eindrucksvoll in der Spitzengruppe zurückmelden.Nach Platz vier war Dürr knapp vier Wochen vor dem Saisonhöhepunkt in Peking entsprechend erleichtert: " Ich bin froh, dass es nun wieder so gut geklappt hat ". Auch ARD-Experte Felix Neureuther sah beim Rennen in Kranjska Gora eine " Rückkehr zu alter Stärke ."

Aicher kann ihr Potenzial zeigen