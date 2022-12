Ski Alpin Mikaela Shiffrin - Ski-Königin vor der Krönung Stand: 30.12.2022 16:24 Uhr

Mikaela Shiffrin fehlen nach ihrem Dreierpack in Semmering nur noch zwei Siege auf die Rekordmarke von Lindsey Vonn und sechs auf Ingemark Stenmark. Doch auch dann ist sie nicht am Ende.

Eigentlich stellt sich schon lange nicht mehr die Frage, ob Mikaela Shiffrin die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten wird. Lindsey Vonn und Ingemar Stenmark dürften längst die Hoffnung aufgegeben haben, ihre Bestmarken noch allzu lange behalten zu können. Spätestens nach ihren drei Siegen in Semmering ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis Shiffrin die Nummer eins in der Ski-Alpin-Geschichte ist.

Vonn hat sich mit ihrem Schicksal abgefunden

80 Siege hat die Amerikanerin bereits im Weltcup feiern dürfen. Vonn hat als bislang erfolgreichste Frau nur noch zwei Erfolge mehr eingefahren, Stenmark als erfolgreichster Mann sechs. Als sie jeweils zum letzten Mal ganz oben auf dem Treppchen standen, waren sie jedoch jeweils über 30 Jahre alt - zum Vergleich: Shiffrin wird im März 2023 erst 28 Jahre alt. " In meinen Augen ist sie die beste Skiläuferin, die jemals gelebt hat. Sie wird meinen Sieg-Rekord im Weltcup sehr schnell brechen und die Größte der Geschichte werden ", sagte Vonn zuletzt schon.

An ihrem 28. Geburtstag könnte sie die schon sein. Bereits zu Beginn des neuen Jahres hat sie im ersten Schritt die Chance, ihre einstige Teamkollegin und Konkurrentin Vonn einzuholen. Am 4. und 5. Januar stehen in Zagreb die nächsten Slalomrennen auf dem Plan - also die Disziplin, die entscheidend dafür sorgte, dass Shiffrin bald den Ski-Thron erklimmen dürfte.

Im Slalom sticht Shiffrin nochmals heraus

50-mal hat sie in ihrer Karriere bereits im Slalom gewonnen, das ist vorher noch niemandem in einer Disziplin gelungen. In dieser Saison war sie in drei von fünf Rennen die schnellste Frau. " Sie ist eine unglaubliche Sportlerin. Sie hat eine nahezu perfekte Slalom-Technik ", sagte Vonn über die Ski-Königin schon deutlich vor ihrer angehenden Krönung.

Shiffrin selbst dürfte von einer solchen Auszeichnung nicht allzu viel halten. Sie besticht dadurch, trotz aller Erfolge bescheiden zu bleiben, oft geht es sogar soweit, dass sie Selbstzweifel plagen. Doch sie hat es geschafft, aus Niederlagen zu lernen.

Mikaela Shiffrin kommt dem Allzeit-Rekord von Lindsey Vonn immer näher.

Veränderungen nach dem Olympia-GAU

Wie von den Olympischen Spielen im Februar, als sie in drei Rennen als Favoritin auf Gold gestartet, aber jeweils ausgeschieden war. Shiffrin kehrte danach ohne Medaille in den Weltcup zurück und zeigte wieder, dass sie im Slalom und auch im Riesenslalom kaum zu schlagen ist. Der sei " eine der schwierigsten Disziplinen " für sie - und trotzdem reichte es schon zum WM-Titel, Olympia-Gold und 16 Siegen im Weltcup.

Doch sie will auch in den Speed-Disziplinen glänzen. Shiffrin hat sich vorgenommen, häufiger in der Abfahrt und im Super-G an den Start zu gehen. Deswegen ist sie seit dieser Saison mit zwei Servicemännern unterwegs - einer kümmert sich um die Skier für Slalom und Riesenslalom, einer für die längeren Ausführungen für Abfahrt und Super-G.

Shiffrin will einfach nur "im Jetzt glücklich sein"

In St. Moritz stellte Shiffrin vor zwei Wochen schon ihr Ausnahmetalent unter Beweis, gewann zum fünften Mal in ihrer Karriere einen Super-G, in dieser Disziplin wurde sie auch 2019 Weltmeisterin und gewann in der gleichen Saison die kleine Kristallkugel. In der Abfahrt war sie bisher in drei Fällen die schnellste Frau. Zahlen, auf die sich Shiffrin, die vor allem für ihre herausragende Technik bekannt ist, nicht ausruhen will.