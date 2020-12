Mikaela Shiffrin führt beim Slalom in Semmering

Die einzige deutsche Hoffnung kam mit 1,57 Sekunden Rückstand ins Ziel, verlor nach dem Start viel Zeit. Dennoch ist das erste Top-Ten-Ergebnis möglich.

Hauchdünner Vorsprung auf Gisin

Mikaela Shiffrin aber fuhr in einer anderen Liga. Nach ihrem Sieg im Riesenslalom in Courchevel liegt die US-Amerikanerin auch nach dem ersten Lauf im Slalom von Semmering in Front. Allerdings beträgt ihr Vorsprung auf die Schweizerin Michelle Gisin nur 0,02 Sekunden. Dabei sah es auf der Strecke nach mehr aus, doch im mittleren Teil kam sie nicht optimal durch den Stangenwald und büßte noch vier Zehntelsekunden ihres Vorsprungs ein. Dritte ist bei Halbzeit Katharina Liensberger aus Österreich (+ 0,32s).

Favoritin Vlhova verliert viel Zeit

Auf der vom slowenischen Techniktrainer Sergej Polisak fair gesetzt Strecke galt es für die Athletinnen Vollgas zu fahren. Und genau das hat die große Favoritin Petra Vlhova nicht getan. Die 25-jährige Slowakin, die die ersten beiden Rennen im finnischen Levi noch gewonnen hatte, fuhr zu kontrolliert und ließ dabei überraschend viel Zeit liegen. Trotz des klaren Rückstandes von 0,89 Sekunden darf man auch Vlhova im Finaldurchgang (18.30 Uhr im Live-Ticker) noch nicht abschreiben.