Beim ersten Weltcup-Slalom des Winters im finnischen Levi Ende November hatte Linus Straßer als Achter überzeugt. Doch nach seinem guten Saisonstart muss der 27-jährige Hoffnungsträger des DSV für die Slalom-Wettbewerbe eine unfreiwillige Wettkampfpause einlegen.

Er brach sich das Kahnbein in der rechten Hand, wie er am Freitag (06.12.19) über die sozialen Medien bekannt gab. "Das bedeutet: kein Skifahren für mindestens sechs Wochen" , schrieb er zu Röntgenbildern, die die Fraktur zeigen. Sein Ziel sei es, zum Weltcup im österreichischen Ski-Mekka Kitzbühel wieder fit zu sein. Dort wird am 26. Januar ein Slalom gefahren. "Ich war so bereit für die Saison - und werde es in sechs Wochen sein" , schrieb er nun.