Mikaela Shiffrin: Achterbahnfahrt mit Happy End

Punktgleich traten beide Athletinnen als Weltcup-Führende die Fahrt nach Peking an. Die Erwartungen an Shiffrin waren hoch. Sehr hoch. Medaillen im Slalom, Riesenslalom und in der Kombination waren der Anspruch an die Ausnahme-Fahrerin.

Shiffrin nach Slalom-Aus: "Ich fühle mich grauenvoll"

Sechs Schwünge waren die Olympischen Spiele für 27-Jährige gerade einmal alt, als sie den Halt auf ihren Skiern verlor und ausrutschte. Das Aus im Riesenslalom war ein Schock. Zwei Tage später wollte Shiffrin in ihrer Paradedisziplin Slalom noch einmal angreifen.

Mikaela Shiffrin enttäuscht nach ihrem Ausscheiden im Slalom bei Olympia

Voller Elan startete sie in den Kurs. Doch diesmal war schon nach dem vierten Schwung Schluss. Wenige Momente später sah ein Millionenpublikum live den schwierigsten Moment in der Karriere des Ski-Superstars. Zusammengekauert saß sie weinend am Streckenrand, die Skier ausgezogen, den Kopf auf die Knie gestützt. "Ich fühle mich grauenvoll", würde sie später im Sportschau-Interview sagen, noch immer mit den Tränen ringend.

Kilde-Untersützung und Rücktrittsgedanken

Kilde sprang ihr damals zur Seite, postete auf Instagram das Bild seiner enttäuschten Freundin neben der Strecke und ermahnte die Fans: "Die meisten von euch sehen das und denken: 'Die hat sie nicht mehr alle', 'Sie kann mit Druck nicht umgehen.' Das frustriert mich. Alles was ich sehe, ist eine Top-Athletin, die das tut, was eine Top-Athletin macht." Kilde schloss mit den Worten: "Wir sind auch nur Menschen. Ich liebe dich, Kaela."

Doch der Albtraum Olympia war für Shiffrin noch nicht vorbei. Nachdem sie in Super-G und Abfahrt ordentliche Leistungen ablieferte, stieg die Hoffnung auf einen versöhnlichen Abschluss in der Kombination. Doch Shiffrin schied zum dritten Mal bei Olympia aus. "Ich fühle mich wie eine Witzfigur. Wahrscheinlich wäre es das Beste, wenn ich einfach meine Karriere beenden würde" , sagte Shiffrin in Peking.

Rücktrittsgedanken nach dem Tod ihres Vaters

Es war nicht das erste Mal, dass Shiffrin Gedanken über ein Karriereende in sich trug. Anfang 2020, als ihr Vater, über den sie sagte: "Er ist der Felsen in meinem Leben" , bei einem Haushaltsunfall starb, dachte die begnadete Skifahrerin ans Aufhören. Shiffrin war zum Zeitpunkt seines Todes auf dem Weg, ihren vierten Gesamtweltcup zu gewinnen. Doch Shiffrin brach die Saison ab.

Starkes Comeback nach Olympia

Dass die US-Amerikanerin nun zwei Jahre später noch einmal die Kraft finden würde, das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Vlhová zu gewinnen, glaubten nur wenige. Doch Shiffrin meldete sich im Weltcup furios zurück. Platz zwei beim Super-G in Lenzerheide, Platz vier im Riesenslalom - 117 Punkte der Vorsprung vor Vlhová.

Die Slalom-Spezialistin dominiert die Speedrennen

Die Slowakin konnte sich noch einmal herankämpfen. Doch beim Weltcupfinale in Courchevel zeigte die 27-jährige US-Amerikanerin, warum sie zu den besten Skifahrerinnen aller Zeiten gehört. Die Slalom-Spezialisten dominierte die beiden Speedwettbewerbe in Courchevel; wurde Erste in der Abfahrt und Zweite im Super-G. Vlhová kam bei beiden Rennen nicht in die Punkte.