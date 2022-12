Letztes Rennen in Kitzbühel Beat Feuz kündigt Karriereende an Stand: 21.12.2022 13:55 Uhr

Der Schweizer Skistar Beat Feuz wird seine Karriere noch in dieser Saison beenden. Als letztes Rennen hat der Olympiasieger Kitzbühel auserkoren.

Der Schweizer Skistar Beat Feuz hat am Mittwoch seinen Rücktritt vom aktiven Skisport angekündigt. Der 35-Jährige wird nach den Rennen in Kitzbühel (20. bis 22. Januar) seine Karriere beenden, das verkündete er auf Instagram.

Feuz: "Körperliche Grenzen sind erreicht"

"Grenzen ausreizen und Risiko waren jahrelang meine Leidenschaft im Skisport.

Mein Gefühl war oft der Schlüssel zum Erfolg. Nun sagt mir mein Gefühl: die körperlichen Grenzen sind erreicht", schrieb der Schweizer.

Feuz gab sein Weltcup-Debüt vor 16 Jahren. Seine Spezialdisziplin ist die Abfahrt, in der er bislang 13 Weltcup-Rennen gewinnen konnte, sich vier Mal die kleine Kristallkugel sicherte und bei de Olympischen Spielen 2022 in Peking Gold holte. Davor gewann er bereits olympisches Silber (2018/Super G) und Bronze (2018/Abfahrt). Zudem wurde er 2017 in St. Moritz Abfahrtsweltmeister. In dieser Sasion fuhr er bislang dreimal in die Top-Ten.

"Lieglingsrennen" in Kitzbühel als großes Finale

Feuz schrieb, er wolle nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Den Grund, warum er ausgerechnet nach dem Rennen in Kitzbühel beenden werde begründete er wie folgt: "Ich freue mich, meine Lieblingsrennen Wengen und Kitzbühel noch einmal genießen zu dürfen." Der Schweizer mit dem Spitznamen "Kugelblitz" konnte das Rennen in Kitzbühel in seiner Karriere dreimal gewinnen.