Weidle in der Abfahrt knapp am Podest vorbei

Weidle: "Hatte deutlich mehr Spaß"

Weidle, die einzige deutsche Starterin im Feld der 51-Abfahrerinnen, zeigte ein couragiertes und starkes Rennen. Die Starnbergerin ging mit Startnummer zwei mutig auf die High-Speed-Strecke. Nach ihrem elften Rang von Freitag (18.12.2020) hatte sie noch angekündigt, dass sie "noch mal eine Schippe drauflegen" wolle. Und sie hielt Wort: Die 24-Jährige, die mit einer Daumenverletzung an den Start ging, ließ die Ski gut laufen und blieb eng an den Stangen. Im Ziel war sie mit 1:45,29 Minuten fast acht Zehntelsekunden schneller als am Vortag. Viele der Topfahrerinnen, die nach ihr kamen, bissen sich die Zähne an der Weidle-Zeit aus. So ließ die Deutsche u.a. Ilka Stuhec (SLO), Ester Ledecka (CZE) oder Lara Gut-Behrami (SUI) hinter sich. Letztlich waren nur drei Athletinnen schneller.

Im Ziel sagte Weidle noch während des Rennens glücklich: "Ich hatte deutlich mehr Spaß als die letzten Tage. Es war wichtig, gestern ins Ziel zu kommen. Heute konnte ich mich deutlich mehr auf das Skifahren konzentrieren und nicht, ob ich den Lauf beende oder nicht. Es hat sehr viel Spaß gemacht" , strahlte die Bayerin im Sportschau-Interview.

Goggia diesmal vor Suter

Der Sieg ging aber an die italienische Speed-Spezialistin Sofia Goggia. Die 28-jährige Abfahrts-Olympiasiegerin von 2018 feierte ihren achten Weltcupsieg. Nach Rang zwei beim Speed-Auftakt am Freitag, verwies sie diesmal Corinne Suter, die beim Abfahrts-Auftakt am Freitag noch gewonnen hatte. Die US-Amerikanerin Breezy Johnson unterstrich einen Tag nach ihrem etwas überraschenden dritten Platz vom Vortag mit einem erneuten Podestplatz ihre gute Form.

Nach Stürzen von Freitag: Brignone nicht am Start

Das Freitag-Rennen auf selber Strecke war noch von vielen schweren Stürzen überschattet - fünf Speed-Frauen verloren in einer Rechtskurve im Mittelteil den Kontakt zur Eispiste und flogen in den Zaun. Fünf Athletinnen stürzten, die Österreicherin Nicole Schmidhofer zog sich dabei einen Kreuzbandriss zu. Vier dieser fünf Athletinnen gingen nach ihrem Sturz am Samstag nicht wieder an den Start, darunter auch die Weltcup-Gesamtsiegerin des Vorjahres, Federica Brignone. Nur die Schweizerin Joanna Hählen traute sich zurück auf die Piste mit der verhängnisvollen Rechtskurve, die für das Rennen am Samstag aber deutlich entschärft wurde.

Dirk Hofmeister | Stand: 19.12.2020, 11:27