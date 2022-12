Ski alpin Abfahrt in St. Moritz: Curtoni behält den Durchblick Stand: 16.12.2022 11:37 Uhr

Auch bei der dritten Weltcup-Abfahrt des Winters kommt die Siegerin aus Italien. Elena Curtoni setzte sich bei schlechter Sicht in St. Moritz vor der Topfavoritin durch.

Die Skirennfahrerinnen waren am Freitag (16.12.22) in der alpinen Königsdiziplin gefordert. Neuschnee und Nebel sorgten im Schweizer St. Moritz allerdings für schwierige Bedingungen. Los ging es deshalb auf verkürzter Strecke am Super-G-Start.

Beim heftigen Ritt über die eisige Piste gingen deshalb nicht alle Speedspezialistinnen ans Limit. Den besten Durchblick auf der Strecke hatte Elena Curtoni. Die Italienerin setzte sich in 1:09.40 Minuten an die Spitze und feierte den dritten Weltcup-Erfolg ihrer Karriere.

Goggia ausgebremst

Geschlagen war dagegen Curtonis Teamkollegin und Topfavoritin Sofia Goggia (+0,29 Sek.). Sie musste allerdings lange im Starthäuschen ausharren, weil sich ein Streckenhelfer verletzt hatte und die Strecke erst nach langen Minuten freigegeben wurde. Auf der rasanten Fahrt verletzte sie sich dann bei einem Stangenkontakt auch noch an der linken Hand. Bandagiert verfolgte Goggia den weiteren Rennverlauf im Zielraum. Bei den beiden Abfahrten zum Saison-Auftakt in Lake Louise war die 30-Jährige noch strahlende Siegerin gewesen. Platz drei ging an Weltmeisterin und Olympiasiegerin Corinne Suter (SUI/+0,73).

Aicher trotzt den Bedingungen

Emma Aicher überraschte die Konkurrenz mit der späten Startnummer 40 und rückte die Reihenfolge nocheinmal zurecht. Die 19-Jährige trotzte den widrigen Bedingungen und flog nicht nur mutig über den Rominger-Sprung einem Top-Ergebnis entgegen. Mit Platz 15 war es das beste Ergebnis des Tages für den DSV.

Weidle: Ergebnis nicht akzeptabel