" Es ist schon etwas, was mir nicht entgegenkommt, dass es Plusgrade hat ", so Weidle im ZDF nach der Fahrt bei den für sie zu "warmen" Temperaturen. Aber: " Die Platzierung ist okay. " Und " Es gibt definitiv wichtigere Rennen, wo man auf dem Podest landen will ."

Das Potenzial dafür hat sie: Mitte Januar war Weidle in Zauchensee auf Platz zwei gefahren und hatte beim vierten Weltcup-Podest ihre aufsteigende Form gezeigt. Nur Peking-Mit-Favoritin Gut-Behrami war schneller unterwegs gewesen.