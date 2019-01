Außenseiterin stiehlt Vonn und Co. die Show

Bei der Weltcup-Rückkehr von Ski-Star Lindsey Vonn hat Ramona Siebenhofer sportlich die erste Geige gespielt. Die Österreicherin gewann am Freitag (18.01.2019) völlig überraschend die Abfahrt in Cortina d'Ampezzo (Italien) und feierte dabei ihren ersten Sieg im Weltcup. Auf der schnellen Piste fuhr sie mit Startnummer 17 die Bestzeit. Ilka Stuhec aus Slowenien kam mit 0,40 Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. Stephanie Venier (Österreich) wurde Dritte (+0,46 s).

DSV-Speed-Frauen schnell unterwegs

Die deutschen Speed-Frauen machten wieder einen Schritt nach vorn. Allen voran Kira Weidle. Die 22-Jährige vom SC Starnberg legte in Cortina eine mutige Fahrt in den Schnee, machte aber im oberen Abschnitt entscheidende Fehler und landete als beste Deutsche auf Rang acht. "Wenn man den Fehler weglässt, ist vielleicht auch ein Stockerl drin" , nahm sie den Patzer im "Ersten" gelassen.

Viktoria Rebensburg eröffnete die Abfahrt in Cortina

Riesenslalom-Expertin Viktoria Rebensburg zeigte, dass sie auch Abfahrt kann. Mit 120 km/h raste sie auf der verkürzten Abfahrt mit Startnummer 1 ohne große Fehler ins Ziel. Lange sah es nach einem Top-Ten-Platz aus, doch weil auch Läuferinnen mit hohen Startnummern auf der perfekten Piste noch Topzeiten fuhren, wurde es am Ende nur Rang elf. "Es macht Spaß Abfahrt zu fahren, wenn man das Gefühl hat, man kann vorn reinfahren. Es hat gut gepasst" , freute sich Rebensburg im ARD -Interview.



Michaela Wenig (17./+1,22 s), Meike Pfister (33./+2,46 s) und Patrizia Dorsch (36./+2,73 s) komplettierten das deutsche Team.

Vonn bei Comeback mit Problemen

Lindsey Vonn wirkt nach ihrem Lauf enttäuscht