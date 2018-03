Weltcup-Abfahrt in Are

Goggia verteidigt Kristallkugel gegen Siegerin Vonn

Die Italienerin Sofia Goggia hat den Abfahrts-Weltcup gewonnen. Beim Weltcupfinale in Are reichte ihr ein zweiter Platz hinter Lindsey Vonn, der am Ende drei Pünktchen auf Goggia fehlten.