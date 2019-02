Weltcup in Maribor

Nächster Slalom-Triumph für Shiffrin - Geiger in den Top Ten

Mikaela Shiffrin hat den Slalom im slowenischen Maribor gewonnen. Die US-Amerikanerin holte sich in 1:42,60 Minuten ihren 56. Weltcup-Sieg und verwies die Schwedin Anna Swenn-Larsson (+0,77 Sekunden) und die Schweizerin Wendy Holdener (+1,15) am Samstag (02.02.2019) auf die Plätze. Christina Geiger kam bei der Generalprobe für die WM in Are als beste Deutsche in die Top Ten.