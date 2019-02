Weltcup in Maribor

Shiffrin brilliert im ersten Slalom-Lauf

Mikaela Shiffrin hat den ersten Lauf des Slaloms im slowenischen Maribor dominiert. Die US-Amerikanerin präsentierte sich am Samstag (02.02.2019) erneut in Überform und hat beste Aussichten auf den nächsten Sieg. Für die DSV-Starterinnen war mehr drin. Der zweite Lauf der Generalprobe für die WM in Are startet um 13 Uhr.