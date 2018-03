Auch im letzten Riesenslalom der Saison kam kein Läufer an Marcel Hirscher vorbei. Der österreichische Weltcup-Gesamtsieger, der vor dem Rennen auch schon als Sieger im Riesenslalom-Weltcup feststand, holte sich in Åre den sechsten Sieg im siebten Riesenslalom des Winters – seinen 13. Saisonsieg in diesem Jahr.

Damit stellte Hirscher den Rekord des Schweden Ingemar Stenmark aus dem Jahr 1979 und seines Landsmannes Hermann Maier (2001) ein. Morgen beim abschließenden Slalom kann der 29-Jährige zum alleinigen Rekordsieger aufsteigen.

Trotz Fehler - Hirscher schon im ersten Lauf vorn

Schon im ersten Lauf war Hirscher voll motiviert und sehr engagiert ins Rennen gegangen. Dabei verspielte er noch einen größeren Vorsprung im oberen Teil des eng gesteckten Kurses, als er einen Schlag erwischte und fast in ein Tor hineingefahren und von der Piste abgekommen wäre. Doch trotz des Fehlers lag er schon nach dem ersten Lauf eine halbe Sekunde vor dem Franzosen Victor Muffat-Jeandet. Dritter war der Norweger Henrik Kristoffersen, der 59 Hundertstel Rückstand auf seinen Dauerrivalen hatte.

Kristoffersen attackiert - und wird wieder Zweiter

Weil es vor dem Start des zweiten Laufs sehr windig wurde, wurde das Rennen etwas verkürzt vom Reservestart gefahren. Dafür war der Kurs etwas schneller gesteckt und lud mehr zum Attackieren ein als der erste.

Und das machte Henrik Kristoffersen, der schon zehnmal in dieser Saison Zweiter war. Er attackierte voll und konnte Victor Muffat-Jeandet noch von Platz zwei verdrängen. Doch mit dem Sieg wurde es wieder nichts, denn Marcel Hirscher verlor zwar etwas von seinem Vorsprung, machte auch einige kleine Fehler, am Ende gewann der Österreicher aber auch dieses Rennen mit 23 Hundertstel vor dem Dauerzweiten Kristoffersen. Dritter wurde Muffat-Jeandet mit 0,26 Sekunden auf Hirscher.