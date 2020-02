Meillard legt vor - Schmid und Luitz mit Chancen auf Top-Ten-Plätze

Beim Riesenslalom-Rennen in Garmisch-Partenkirchen können sich zwei deutsche Starter Hoffnungen auf Top-Ten-Plätze machen. Zur Halbzeit trennen Alexander Schmid und Stefan Luitz weniger als eine Sekunde vom Schweizer Loic Meillard, der in 1:02,17 Minuten die Bestzeit vorgelegt hat. Auf absoluter Tuchfühlung liegt der Norweger Henrik Kristoffersen, der 0,08 Sekunden zu Meillard aufholen muss. Auch sein Landsmann Leif Kristian Nestvold-Haugen (+ 0,13 Sekunden) und der Franzose Alexis Pinturault (+ 0,18) liegen bestens im Rennen.

Schmids Lauf macht Hoffnung

Alexander Schmid

Die Bedingungen forderten von den Fahrern alles ab. Nachdem es geregnet hatte, war die Kandahar-Piste mit viel Salz haltbar gemacht worden. Von den deutschen Läufern, die ohne Abfahrts-Sieger Thomas Dreßen an den Start gingen, kam Alexander Schmid (10. Platz) auf der anspruchsvollen Strecke am besten zurecht. Der 25-Jährige ging volles Risiko und fuhr voll am Limit. Im Ziel fehlten ihm 74 Hundertstelsekunden auf den führenden Schweizer Loic Meillard. " Ich bin etwas selbstkritisch, dennoch ist die Zeit voll okay. Im zweiten Durchgang will ich einiges ändern: Voll auf Attacke fahren und den Ski laufen lassen ", gab sich Schmid kämpferisch.

Vor Schmid war Stefan Luitz (13. Platz) auf die Piste gegangen. Obwohl der 27 Jahre alte Athlet vom SC Bolsterlang bereits ein Weltcup-Rennen gewonnen hat, rennt er derzeit seiner Topform hinterher. Der Allgäuer musste kämpfen, meisterte aber den mittlerweile von Rillen und Spuren geprägten Hang ganz ordentlich und hatte im Ziel einen Rückstand von 0,98 Sekunden zur Spitze.

Gratz eine Hundertstelsekunde zu langsam

Bitter wurde es für Fabian Gratz (+ 1,97). Der 23 Jahre alte Altenauer verpasste um den Wimpernschlag von einer Hundertstelsekunde als 31. die Top 30. Mit Rang 44 war für Lokalmatador Bastian Meisen (+ 2,64) ebenfalls Endstation.

Stand: 02.02.2020, 11:49