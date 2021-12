Alexander Schmid hat sich beim Riesenslalom in Val d'Isère in starker Form gezeigt. Der DSV -Hoffnungsträger konnte sich am Samstag (11.12.2021) auf der extrem anspruchsvollen Piste Face de Bellevarde trotz eines nicht ganz fehlerfreien ersten Laufs mit einem Rückstand von 1,09 Sekunden auf den führenden Schweizer Marco Odermatt als Sechstschnellster durchaus noch Hoffnungen auf einen Podestplatz machen. " Es wird einfach rumpeln und ein Fight von oben bis unten ", sagte er vor dem finalen Lauf.

Trotz schlechter Sicht schnell unterwegs

Allerdings wurde die Bodensicht zunehmend schlechter. Dennoch versuchte Schmid zu attackieren und taktisch klug durch die Tore zu kommen. Der Sprung aufs Podest gelang dem 27-jährigen Oberstdorfer zwar nicht, aber die Olympianorm hatte er als Sechster sicher in der Tasche. "Ich bin einfach nur mega, mega happy ", freute sich Schmid im Sportschau-Interview. " Ich habe einfach das erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. " Und da " fällt mir einfach ein Stein vom Herzen ."

Odermatt mit drittem Saisonsieg

Den Sieg in der noch jungen Weltcup-Saison feierte der Schweizer Marco Odermatt, der schon den Saisonauftakt in Sölden gewonnen und in Beaver Creek im Super G erfolgreich war. Der im Gesamtweltcupführende zeigte im Finale keine Nerven, fuhr eine aggressive Linie und holte sich den Erfolg in der Gesamtzeit von 2:12,31 Minuten. Sein Vorsprung auf den starken Franzosen Alexis Pinturault lag bei 0,59 Sekunden. Der Österreicher Manuel Feller (+1,24 sek.) wurde Dritter.