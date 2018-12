Hirscher führt nach erstem Lauf, Luitz bester Deutscher

Viel Schnee fiel in der Nacht im französichen Val d'Isere, dazu herrschten noch heftige Winde. Um überhaupt ein Rennen starten zu können, wurde der Start nach unten verlegt. Die Verhältnisse waren also nicht einfach. Marcel Hirscher, mit Startnummer eins unterwegs, kam am besten mit der schwierigen und steilen Piste zurecht: Der Österreicher benötigte für seinen Lauf 52,41 Sekunden und führt nach dem ersten Durchgang. Sein Vorsprung auf den Slowenen Zan Kranjec beträgt 0,71 Sekunden. Dritter ist der Schwede Matts Olsson (+0,99 Sek.).

Luitz nach erstem Lauf auf Platz acht

Stefan Luitz konnte seine starke Leistung von Beaver Creek erstmal nicht wiederholen. Der Sieger des ersten Riesenslaloms der Saison leistete sich viel kleine Fehler, fuhr weite Wege und landete auf dem achten Rang. Der Allgäuer geht mit einem Rückstand von 1,6 Sekunden in den zweiten Durchgang. Stefan Luitz sagte im ORF , dass die Diskussionen um seinen Sieg, ihn nicht belastet haben: "Ich habe es versucht, auszublenden." Der 26-Jährige hatte zwischen den beiden Läufen in Beaver Creek Sauerstoff durch eine Maske eingeatmet - das verbieten aber die Regeln der FIS . Es droht eine Disqualifikation.

Neureuther bei Comeback weit hinten

Auf diesem Moment haben viele Skifans lange gewartet: Nach über einem Jahr hat Felix Neureuther sein Comeback gegeben. Nach seinem Daumenbruch war der Partenkirchner mit einer Spezialschiene unterwegs. Der 34-Jährige fuhr sehr vorsichtig und kam mit 2,17 Sek. Rückstand ins Ziel, Platz 18. Wer will ihm dies verdenken - nach seinem Kreuzbandriss im November 2017 und dem Malheur mit der Hand vor knapp drei Wochen.

Auch Alexander Schmid vom SC Fischen erreichte all 24. den zweiten Durchgang (+2,46 Sek.). Fritz Dopfer aus Garmisch schaffte es als 29. gerade noch in den zweiten Lauf (+2,86 Sek.). Für Benedikt Staubitzer aus Mittenwald war nach dem ersten Lauf Schluss. Durchgang zwei beginnt um 13.00 Uhr.

nho/dpa/sid | Stand: 08.12.2018, 11:00