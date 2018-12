Schwede führt bei Riesenslalom-Halbzeit - Top-Trio in Lauerstellung

Olsson: "Bin überrascht"

Olsson ging gleich mit der Startnummer 1 ins Rennen und legte in seinem 102. Weltcuplauf einen starken Lauf hin. Der Weltcupsieger von Alta Badia von Dezember 2017 leistete sich im oberen Teil zwar ein paar Wackler, fuhr im zweiten Teil aber dicht an der Ideallinie. "Ich bin etwas überrascht, dass niemand schneller war. Ich habe mich eigentlich gar nicht gut gefühlt" , sagte der Schwede nach dem Lauf im BR -Fernsehen.

Minimalvorsprung auf Feller

Sein Vorsprung auf die Verfolger nach seinem Lauf auf dem mit 1,7 Kilometern ungewöhnlich langen Riesenslalom-Parcours: Manuel Feller aus Österreich liegt als Zweiter drei Hundertstel Sekunden hinter Olsson, der Schweizer Loic Meillard hat als Dritter 30 Hundertstel Rückstand.

Luitz Siebter: "Sicherheitslinie"

Stefan Luitz: "Oben gut ewggekommen"

Top-Favorit Marcel Hirscher aus Österreich hat als Fünfter 0,71 Sekunden Rückstand, Henrik Kristoffersen aus Norwegen folgt als Sechster mit 0,89 Sekunden Rückstand. Und dann lauert bereits Stefan Luitz. Der Deutsche liegt als Siebter 1,07 Sekunden hinter dem Spitzenreiter. Luitz erwischte einen guten Start mit Bestzeit, konnte diese aber nicht ins Ziel bringen. Nach seinem Lauf sagte er im BR-Fernsehen: "Ich bin ganz zufrieden. Ich bin oben gut weggekommen und wollte auf Angriff fahren. Unten hatte ich dann ein paar Wackler drin. Vielleicht bin ich da zu sehr auf Sicherheitslinie gefahren." Für den zweiten Lauf kündigte er einen Angriff auf das 55 Hundertstel Sekunden entfernte Podium an: "Da ist noch was drin."

Schmid und Dopfer zwischenzeitlich auf 21 und 32

Auf der durchaus anspruchsvollen Strecke mit einem schwierigen Übergang vom oberen in den Mittelteil kamen die anderen deutschen Starter jenseits der Top 20 ins Ziel. Alexander Schmid wurde 21., liegt 3,05 Sekunden hinter der Spitze. " Es war ein bisschen ein Kampf wegen der Länge der Strecke. Unten war ich richtig blau und fertig ", sagte Schmid nach dem Rennen. Zu den Schwierigkeiten des Übergang in den Mittelteil sagte er: " Drei, vier Tore vor der Welle sind klar gesetzt. Dann kommt die Welle. Und erst, wenn man auf der Welle steht, sieht man das nächste Tor. " Zwölf Läufer, darunter der Norweger Aleksander Kilde, schieden an dieser Stelle aus.



Fritz Dopfer zwischenzeitlich 32.. Damit fehlt Dopfer im zweiten Lauf, der 13 Uhr beginnt (im Livestream und Live-Ticker).

Saalbach Sölden-Ersatz

Das Rennen in Saalbach-Hinterglemm war für Sölden in den Kalender gerutscht. Der taditionelle Saisonauftakt Ende Oktober in Sölden war in diesem Jahr ausgefallen.

Thema in: BR FERNSEHEN, 18.12.2018, 10 Uhr