Der "Panther" Pinturault schleicht Richtung Gesamtsieg

Macht sich Alexis Pinturault an seinem 30. Geburtstag selbst das größte Geschenk? Es sieht ganz danach aus. Der Franzose liegt nach dem ersten Durchgang beim finalen Riesenslalom in Lenzerheide in Führung und hat vor dem entscheidenden zweiten Lauf ab 12.00 Uhr (im Livestream bei sportschau.de) beste Chancen im doppelten Kugelkampf.

Der Franzose müsste einen komplett verkorksten Finallauf erwischen, wenn ihm sein Rivale Marco Odermatt (10./+1:66 Sekunden) noch den Gesamtsieg und die Riesenslalom-Krone entreißen will. Beide kämpften vor dem Showdown sowohl im Gesamtweltcup, als auch im Riesenslalom-Weltcup um Kristall.

Pinturault-Trainer steckt Kurs

Pinturault eröffnete das Rennen mit Startnummer eins, legte auf dem von seinem Trainer gesteckten leichten Kurs eine Zeit von 1:01,19 Minuten vor. Der "Panther" schlich fehlerfrei, aber nicht mit der größten Angriffslust über die Strecke.



Was diese Zeit wert sein sollte, zeigte sich rasch: Schon mit Startnummer drei kam sein großer Rivale, der junge wilde Schweizer Odermatt. Die Lockerheit, die den 23-Jährigen zuletzt ausgezeichnet hatte, war verflogen. Odermatt wirkte verkrampft, baute zwei große Fehler ein und liegt nach dem ersten Durchgang 1:66 Sekunden hinter Pinturault. Das sind Welten.

Odermatt muss alles riskieren

Marco Odermatt beim Riesenslalom in Lenzerheide

Odermatt wird im Finale deutlich früher als Pinturault starten. Der Schweizer muss jetzt hoffen, dass die Bedingungen dann entscheidend besser sind als später im Rennen.



Im ersten Durchgang sorgten schlechte Sicht und 20 Zentimeter Neuschnee für "rumpelige Fahrten" und schwierige Verhältnisse mit denen der erfahrene Franzose am besten klar kam. Pinturault geht als Führender in die Entscheidung, auf Podestplatzkurs liegen derzeit Stefan Brennsteiner (Österreich/+0,81 Sekunden) und Filip Zubcic (CRO/+1:04 Minuten).

Pinturault so nah wie noch nie am Gesamtsieg

Alexis Pinturault hat in der Gesamtwertung 31 Zähler Vorsprung auf Odermatt, in der Riesenslalom-Wertung liegt der Schweizer dagegen mit 25 Punkten vorn. Am Sonntag (ab 9 Uhr im Livestream bei sportschau.de) steht noch ein Slalom an. Diesen lässt Odermatt normalerweise aus. Sollte der Gesamtsieg theoretisch noch möglich sein, ist es durchaus möglich, dass er am Sonntag noch einmal angreift.

Schmid direkt hinter Odermatt

Alexander Schmid war ähnlich schnell oder eher "langsam" wie Marco Odermatt unterwegs. Als Zwölfter (+1:69 Sekunden) startet er im zweiten Durchgang direkt hinter dem Schweizer. "Für mich waren die wechselnden Bedingungen, die Herausforderung. Ich hab mich schwer getan, den Ski auf Zug zu halten ", sagte er der Sportschau.

Auch der zweite Deutsche, Stefan Luitz, kämpfte mit den schweren Bedingungen und vielen Schlägen. Nach dem ersten Durchgang liegt Luitz 1:91 Sekunden hinter Pinturault auf dem 14. Platz.