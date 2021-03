Riesenslalom - Shiffrin liegt im letzten Rennen auf Siegkurs

Shiffrin meisterte den extrem drehenden Kurs am cleversten, fuhr im oberen Steilhang taktisch klug und gab im flachen Mittelteil richtig Gas. In 1:11,08 Minuten war sie die Schnellste. "Es sind sehr herausfordernde Bedingungen. Ich denke noch nicht an den Sieg, weil es sehr eng ist" , sagte Shiffrin in der ARD .



Im Nacken sitzen ihr vor allem Marta Bassino aus Italien und Meta Hrovat aus Slowenien. Beide liegen zeitgleich nur die Winzigkeit von 0,10 Sekunden hinter Shiffrin.

Bassino wie erwartet, Hrovat überrascht

Während Bassino, die die kleine Kristallkugel und das rote Trikot der Führenden in der Riesenslalomwertung bereits gewonnen hat, ganz vorn erwartet werden durfte, sorgte die 23-jährige Hrovat für eine Überraschung. Die Slowenien war in den letzten sechs Rennen ohne Weltcuppunkte geblieben, zeigte sich aber beim Saisonfinale in Top-Verfassung und darf auf einen Platz auf dem Podest hoffen.

Ski-Königin Vlhova weit zurück

Die frischgebackene Weltcup-Gesamtsiegerin Petra Vlhova wird heute wohl nichts mit dem Ausgang des Rennens zu tun haben. Im Flachen konnte sie nicht mit Shiffrin mithalten und liegt als Zehnte 1,83 Sekunden hinter der Amerikanerin Shiffrin.

Gut-Behrami - Blackout oder...?

Riesenslalom-Weltmeisterin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz sorgte für Verwunderung. Sie fuhr einfach am dritten Tor vorbei. "Arbeitsverweigerung" , scherzte Sportschau-Experte Felix Neureuther, der ebenfalls ratlos war, warum Gut-Behrami den Lauf so einfach abschenkte.

Mini-Starterfeld in Lenzerheide

Beim letzten Riesenslalom sind nur 19 Läuferinnen am Start. Für das extrem kleine Starterfeld sorgt die Regel, dass beim Weltcup-Finale nur die Top 25 der Disziplinen-Wertung sowie Athletinnen, die mindestens 400 Weltcup-Punkte eingefahren haben und die Junioren-Weltmeisterin starten dürfen. Für verletzte Läuferinnen rückt niemand nach.

Keine Deutsche qualifiziert