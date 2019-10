Rennen eins nach der Ära Marcel Hirscher: Als Top-Kandidaten auf die Nachfolge des Österreichers wurden einige Namen gehandelt: Hirschers ehemaliger Dauerrivale im Riesenslalom Henrik Kristoffersen, der Routinier Alexis Pinturault, der fünffache Junioren-Weltmeister Marco Odermatt, aber auch Stefan Luitz' Name tauchte auf.

Beim Saisonauftakt in Sölden wurde im ersten Durchgang vor allem der Franzose Pinturault seiner Favoritenrolle gerecht. Der 28-Jährige legte eine technisch saubere Fahrt hin. Der WM -Dritte von Are geht mit dem knappen Vorsprung von nur zwei Hundertstelsekunden auf seinen Landsmann Mathieu Faivre in den zweiten Lauf. "Mathieu war schon im Training immer sehr schnell. Das wird ein toller Fight im zweiten Durchgang" , sagte Pinturault dem ORF . Auf Platz drei bei diesem engen Rennen liegt der Schweizer Odermatt (+0,33 Sek .).

Luitz fährt hinterher

Nach dem eher enttäuschenden 13. Platz von Viktoria Rebensburg am Vortag ruhten die Hoffnungen des DSV auf Stefan Luitz. Doch der Allgäuer, der im Sommer eine Schulter-Operation hatte, wollte zuviel und kam mit einem Rückstand von 1,07 Sekunden ins Ziel und liegt im Zwischenklassenment auf dem 13. Rang. Sein Team-Kollege Alexander Schmid liegt einen Platz hinter Luitz. Schmid zeigte eine solide Fahrt und kann mit seiner Leistung (+1,11 Sek.) zufrieden sein. Der 25-Jährige konnte wegen einer Virusinfektion erst spät mit der Vorbereitung im Schnee starten.

Fritz Dopfer und Bastian Meisen schafften es nicht in den zweiten Durchgang.

Stand: 27.10.2019, 11:00