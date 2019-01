Riesenslalom: Hirscher vorn - Luitz rutscht raus

Andere DSV-Starter nicht für den zweiten Lauf qualifiziert

Außer Luitz kam kein weiterer DSV -Starter in den zweiten Durchgang. Alexander Schmid, Fritz Dopfer, Benedikt Staubitzer, Linus Straßer und Julius Rauchfuß schafften es nicht in die Top-30. Felix Neureuther trat zum Riesenslalom nicht an. Der Partenkirchner will sich komplett auf den Slalom am Sonntag (13.1.19) konzentrieren, um in dieser Disziplin den letzten, noch fehlenden Schritt zurück in die Weltspitze zu machen.

Thema in B5 aktuell, 12.01.19, 15:54 Uhr

Stand: 12.01.2019, 15:15