Luitz im Riesenslalom auf Podestkurs

Anders als in St. Anton, wo die Damen-Rennen des Wochenendes abgesagt wurden, trotzte man im Berner Oberland den Schneemassen und stellte den Athleten eine wettkampftaugliche Piste zur Verfügung. Auf der anspruchsvollen und steilen Piste hatte jeder Fahrer seine Probleme. Auch dem Führenden nach dem ersten Lauf, Kristoffersen, gelang keine fehlerfreie Fahrt. Für den Chuenisbärgli benötigte der Norweger 1:12,39 Minuten. Sein Vorsprung auf seinen Dauerrivalen Marcel Hirscher beträgt allerdings nur 0,12 Sekunden. Der Österreicher präsentierte sich deutlich besser als beim letzten Riesenslalom in Saalbach-Hinterglemm, wo der Dauersieger "nur" den sechsten Platz belegt hatte. Dritter ist der Franzose Alexis Pinturault (+0,18 Sek.).

Luitz in Lauerstellung

Ganz dicht dahinter liegt Stefan Luitz auf dem vierten Platz. Unbeeindruckt von der Aberkennung seines ersten Weltcupsiegs beim Riesenslalom in Beaver Creek fuhr der Allgäuer seine Linie und hatte im Ziel lediglich 0,22 Sekunden Rückstand auf Kristoffersen. Auf Platz drei fehlen Luitz nur vier Hundertstelsekeunden.

Andere DSV-Starter nicht für den zweiten Lauf qualifiziert

Außer Luitz kam kein weiterer DSV -Starter in den zweiten Durchgang. Alexander Schmid, Fritz Dopfer, Benedikt Staubitzer, Linus Straßer und Julius Rauchfuß schafften es nicht in die Top-30. Felix Neureuther trat zum Riesenslalom nicht an. Der Partenkirchner will sich komplett auf den Slalom am Sonntag (13.1.19) konzentrieren, um in dieser Disziplin den letzten, noch fehlenden Schritt zurück in die Weltspitze zu machen.

Stand: 12.01.2019, 12:20