Rebensburg mit Podestchancen in Sestriere

Federica Brignone hat sich am Samstag (18.01.2020) im ersten Lauf beim heimischen Riesenslalom in Sestriere die beste Ausgangsposition für das Finale am Nachmittag (14.05 Uhr) erarbeitet. Bei wunderbar winterlichen Bedingungen in der Region Piemont distanzierte die 29-jährige Italienerin Petra Vlhova ( SVK /+0,17 sek) und Viktoria Rebensburg (+0,36) auf die Plätze zwei und drei.

Erleichterung bei Rebensburg

Vor allem Rebensburg hatte sich vorgenommen, in Sestriere wieder voll angreifen und " technisch sauber und gut " Ski fahren zu wollen. Das ist ihr im ersten Lauf gelungen. Mit ihrem minimalen Rückstand ist für den zweiten Lauf noch alles drin. " Ich bin erleichtert, weil es im letzten Rennen nicht so locker von der Hand ging. Die harte Arbeit der letzten Tage hat sich ausgezahlt. Das war ein guter Lauf heute ", sagte sie im ZDF .

Shiffrin in Lauerstellung - Dürr und Willibald abgeschlagen

Die erfolgsverwöhnte US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin konnte ihr kleines Formtief beim ersten Lauf in Sestriere nicht ganz überwinden, befindet sich mit einem Rückstand von 0,42 Sekunden aber noch in Lauerstellung. Zudem liegen Wendy Holdener (SUI/+0,56), Alice Robinson (NZL/+0,59) und Meta Hrovat (SLO/+0,74) in Schlagdistanz.