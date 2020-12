Der böige Wind frischte im Laufe des Tages immer weiter auf. Die Organisatoren verkürzten deshalb die Strecke, verlegten den Start nach unten. Im oberen Teil fürchtete man um die Chancengleichheit. Doch durch die stürmischen Böen konnte auch auf kleinerer Strecke kein Rennen starten, zunächst verschob man den Start um 15, dann um 30 Minuten. Dann folgte doch noch die Absage. Ob und wann das Rennen nachgeholt wird, ist noch unklar.

Vlhova führte vor Bassino und Gisin

Vlhova hatte am Vormittag bei besseren Bedingungen nach einer fast fehlerfreien fahrt knapp vor der Italienerin Marta Bassino (+ 0,22s), die bereits zwei Riesenslalom-Siege in dieser Saison gefeiert hatte, und der Schweizerin Gisin (+0,35 s) in Führung gelegen. Mikaela Shiffrin, die den letzten Riesenslalom vor der Weihnachtspause in Chourchevel für sich entschieden hatte, lag als Vierte mit einem Rückstand von 0,59 Sekunden in Lauerstellung.

Schmotz verzichtet - Filser weit zurück