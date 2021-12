Riesenslalom - Worley führt nach erstem Lauf

Zwangspause für Shiffrin

Hector gewann zuletzt den Riesensalom in Courchevel und verwies Mikaela Shiffrin, die in den ersten beiden Riesenslaloms der Saison erfolgreich war, auf den zweiten Platz. Die Top-Favoritin aus den USA ist Lienz nicht dabei: Die Führende im Gesamtweltcup wurde positiv auf das Corona-Virus getestet und muss vorerst pausieren.

Wer macht Punkte im Gesamtweltcup auf Shiffrin gut?

Im Kampf um den Gesamtweltcup könnte Petra Vlhova (435 Punkte) Punkte auf Shiffrin (750 Punkte) gutmachen: Die Slowakin, Dritte in der Gesamtwertung, liegt als Vierte in Lauerstellung (+ 0,41 Sek.). Die engste Verfolgerin von Shiffrin, Sofia Goggia (635 Punkte), wird eher wenig Punkte aufholen können. Die Italienerin rangiert jenseits der Top-15 Plätze (+1,58 Sek.).

Schmotz einzige DSV -Starterin

Der Riesenslalom ist seit dem Karriereende von Viktoria Rebensburg die große Problemzone im Frauenteam des deutschen Skiverbandes. Lediglich Marlene Schmotz konnte zum Weltcup-Auftakt in Sölden einmal in die Punkteränge fahren, in den beiden folgenden Rennen in Courchevel ging der DSV komplett leer aus.

Und auch in Lienz wird Schmotz nicht im zweiten Lauf zu sehen sein - die 27-Jährige kam mit einem Rückstand von 2,66 Sekunden Rückstand ins Ziel und verpasste damit die Top-30 deutlich.

Andrea Filser musste auf das Rennen in Lienz verzichten, nachdem sie sich beim Slalomtraining in Kühtai/Österreich verletzt hat. Filser erlitt einen Anriss der Syndesmose im linken Sprunggelenk und muss vorerst pausieren.

nho | Stand: 28.12.2021, 11:21