Rebensburg bei Shiffrin-Sieg Fünfte

Viktoria Rebensburg hat beim Riesenslalom am Kronplatz das Podest verpasst. Beim Sieg der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin wurde die 29-jährige Kreutherin am Dienstag (15.01.2019) Fünfte. Nach Rang sieben im ersten Lauf verbesserte sich die Olympiasiegerin von 2010 noch um zwei Plätze. Auf das Podest fehlten der Bayerin aber 0,74 Sekunden Sekunden. Im ersten Lauf verlor Rebensburg im unteren Teil, im zweiten Lauf im Mittelteil der Strecke die nötige Zeit für den angepeilten Platz unter den besten Drei.

Shiffrin siegt überlegen

Den Sieg sicherte sich mit riesigem Vorsprung die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Die 23-Jährige hatte im ersten Durchgang schon komfortable 1,39 Sekunden auf die Konkurrenz herausgefahren. Im zweiten Lauf riskierte sie nichts mehr und fuhr ihren 54. Weltcupsieg locker nach Hause. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die Slowakin Petra Vlhova in Oslo und Flachau zeigte Shiffrin auf der harten und steilen Piste einen perfekten und einen lockeren Lauf.



Die zweifache Olympiasiegerin, die über Weihnachten hier in den italienischen Dolomiten trainiert hatte, absolvierte die 45 Tore des ersten und die 46 Tore des zweiten Durchgangs in 2:04,75 Minuten und feierte ihren zehnten Weltcupsieg in diesem Winter.

Worley und Bassino auf Rang zwei und drei

Hinter Shiffrin kämpften etwa zehn Läuferinnen um die weiteren Podestplätze. Zweite wurde Tessa Worley aus Frankreich, Dritte wurde die Italienerin Marta Bassino.