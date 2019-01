Shiffrin mit Fabel-Vorsprung im Riesenslalom

Perfekte Fahrt von Shiffrin

Shiffrin zeigte bei ihrer Fahrt durch die 45 Tore eine nahezu perfekte Fahrt. Die 23-Jährige, die über Weihnachten hier in den italienischen Dolomiten trainiert hatte, benötigte für die Fahrt auf der harten und sehr steilen Piste 1:01,95 Minuten. Damit war die zweifache Olympiasiegerin deutliche 1,39 Sekunden schneller als die zweitplatzierte Tessa Worley aus Frankreich. Auf Rang drei mit 1,42 Sekunden Rückstand liegt die Slowakin Petra Vlhova, die Shiffrin zuletzt in Oslo und Zagreb zwei empfindliche Niederlagen beigebracht hatte.



"Es hat sich gar nicht so gut angefühlt. Aber ich bin ganz gut klargekommen" , übte sich Shiffrin nach dem Rennen im BR Fernsehen in Understatement.

Rebensburg Siebte: "Unten verholpert"

Viktoria Rebensburg

Mitten im sehr engen Verfolgerfeld von Shiffrin auch Viktoria Rebensburg, die als Siebte einen Rückstand von 1,70 Sekunden auf die Amerikanerin hat. Platz drei ist aber nur 28 Hundertstel entfernt. Rebensburg, die im vergangenen Jahr noch den Riesenslalom vom Kronplatz gewonnen hatte, zeigte im oberen Teil einen starken Auftritt, hatte im unteren Teil dann aber ein paar Rutscher, die ihr wichtige Zeit kosteten. "Oben war es in Ordnung, unten dann aber etwas verholpert. Im unteren Teil ist die Strecke sehr selektiv, da muss man alles beisammen haben" , analysierte die 29-jährige Olympiasiegerin von 2010 nach dem Wettkampf im BR Fernsehen.



Rebensburg ging nicht hundertprozentig fit ins Rennen, laboriert noch an den Folgen eines Infektes, der sie in der vergangenen Woche ausbremste. Zum Lauf von Shiffrin sagte Rebensburg: "Das ist ein Brett. Sie ist außer Reichweite für alle anderen."



Den Kampf und die Podestplätze hinter Shiffrin werden etwa zehn Läuferinnen austragen: Zwischen Rang zwei und der elftplatzierten Wendy Holdener aus der Schweiz liegt genau eine Sekunde.

Schmotz und Hronek verpassen 2. Lauf

Nicht im zweiten Lauf der besten 30 dabei sind Veronique Hronek und Marlene Schmotz. Hronek, die mit der hohen Startnummer 50 ins Rennen ging, lag bei der zweiten Zwischenzeit noch auf Rang 27. Doch dann rutschte die 27-Jährige aus Unterwössen aber weg und schied aus.



Schmotz verpasste das Finale um die Winzigkeit von nur einer Hundertstelsekunde. Mit Startnummer 56 kam sie zunächst als 30. ins Ziel. Doch kurz darauf verdrängte sie die Schwedin Ylva Staalnacke aus den Top 30.



Der zweite Lauf der besten 30 startet 13 Uhr, wir sind mit Livestream und Live-Ticker dabei.