Bassino führt überraschend im Riesenslalom

Der zweite Riesenslalom der Saison könnte ebenso wie der erste mit einer Überraschung enden: Marta Bassino fuhr im ersten Lauf auf der wegen starken Windböen verkürzten Piste in Killington mit 49,05 Sekunden die schnellste Zeit. Die 23-Jährige stand bislang erst einmal auf dem Podest. Im Januar wurde sie Dritte beim Riesenslalom am Kronplatz ( ITA ). Die Ialienerin führt vor der Slowakin Petra Vlhova (+0,23 Sek .) und der Schweizerin Michelle Gisin (+0,35 Sek.).

Rebensburg mit Podestchancen

Beim Auftakt in Sölden kam Viktoria Rebensburg nur auf einen enttäuschenden 13. Platz, jetzt will sie ein besseres Ergebnis einfahren: Als Sechste hat die 30-Jährige durchaus noch Chancen auf einen Podestplatz. Ihr Rückstand auf den dritten Platz beträgt 0,16 Sekunden Rückstand, auf Bassino sind es 0,45 Sekunden. Marlene Schmotz (SC Leitzachtal) kam als 25. ins Ziel (+2,7 Sek.). Lena Dürr (SV Germering) schaffte es nicht in den zweiten Durchgang (+3,41 Sek.).

Gesamtwelctcup-Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA liegt auf dem fünften Platz (+0,41 Sek.) Die Überraschungssiegerin von Sölden, Alice Robinson aus Neuseeland, schied nach einem Sturz aus.

Sportschau.de überträgt den zweiten Lauf ab 19 Uhr im Livestream!

dpa/sid/nho | Stand: 30.11.2019, 16:47