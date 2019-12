"Bis letztes Jahr hat mir der Hang dort nicht so gut gefallen. Aber letzte Saison bin ich mit einem guten Gefühl durch meinen dritten Platz von dort heimgefahren. Die Erinnerungen sind also positiv, und ich möchte auch dieses Jahr ein gutes Rennen im Riesenslalom fahren" , kündigte Viktoria Rebensburg an. Die beste deutsche Riesenslalomläuferin der letzten Jahre, die zuletzt den Super-G in Lake Louise gewinnen konnte, hofft, endlich auch in ihrer Spezialdisziplin durchzustarten. Nach Platz 13 beim Weltcupauftakt in Sölden ließ die 30-Jährige aus Kreuth einen siebten Platz in Killington folgen. Das ist aber noch nicht das, was sie sich vorstellt.

Rebensburg arbeitet an Feinheiten

"Ich werde nochmal trainieren, um die letzten Feinheiten zu finden, die bisher noch gefehlt haben. Ich möchte auch dort das Gefühl bekommen, was ich momentan in den Speed-Disziplinen habe und wieder dahin kommen, wo ich letzte Saison aufgehört habe" , sagte sie vor wenigen Tagen.

Shiffrin wartet noch auf Riesenslalomsieg

Aber gerade der Riesenslalom hält in diesem Winter Überraschungen bereit: Den Saisonauftakt gewann die junge Neuseeländerin Alice Robinson, in Killington triumphierte völlig unerwartet die Italienerin Marta Bassino. Die Etablierten fuhren bislang noch hinterher, auch Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin möchte nach einem zweiten und einem dritten Platz endlich mal wieder ganz oben auf dem Treppchen stehen. Auch deshalb ließ sie den Parallelslalom in St. Moritz am Sonntag aus und konzentriert sich voll auf Courchevel.

DSV: Drei von vier Fahrerinnen sind gesetzt