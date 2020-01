Rebensburg tut sich schwer beim Parallel-Riesenslalom

Nach dem siebten Platz beim Riesenslalom in Sestriere hat Viktoria Rebensburg bei der Premiere des neuen Alpin-Formats "Parallel-Riesenslalom" mit Ach und Krach das Hauptfeld im italienischen Skiort erreicht. Die 30-Jährige aus Kreuth erreichte Platz 31 in der Qualifikation, was gerade noch gut genug war, um am Rennen der besten 32 (11.45 Uhr im Live-Ticker von Sportschau.de) teilnehmen zu dürfen.

Auch Patrizia Dorsch im Sechzehntelfinale

Zum Modus: Alle Starterinnen müssen je zwei Läufe absolvieren - einmal auf dem roten, einmal auf dem blauen Kurs. Beide Zeiten werden addiert und entscheiden über den Einzug ins Sechzehntelfinale. Rebensburg hatte nach der Addition 1,49 Sekunden Rückstand auf die Quali-Beste Mikaela Shiffrin ( USA ).