Von den Startern, die nach dem Sturz von Gisin (Startnummer 18), noch ins Rennen gingen, konnte sich nur noch der Norweger Aksel Lund Svindal (+1,08) und der US-Amerikaner Travis Ganong (+1,05) in die Nähe der Podestplätze schieben. Alle anderen Fahrer gingen sichtlich vorsichtig ins Rennen.

Ferstl und Sander verpassen Top Ten

So auch Josef Ferstl mit der Startnummer 22. Der Bayer, der im Vorjahr den Super-G in Gröden gewonnen hatte und am Freitag (14.12.18) noch starker Sechster war, landete diesmal mit 1,33 Sekunden Rückstand auf Platz zwölf. Das ist sein bestes Abfahrtergebnis seit drei Jahren. Andreas Sander kam mit 1,77 Sekunden Rückstand ins Ziel und beendete das Rennen als 19.. Erfreulich auch das Abschneiden von Manuel Schmid (+ 1,91 Sek.) und Dominik Schwaiger (+ 1,98), die als 20. und 21. noch Weltcuppunkte holten.

Lediglich Klaus Brandner (+ 3,82) verpasste dagegen den Sprung unter die besten 30.