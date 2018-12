Ski Alpin

Neureuthers Comeback und Luitz' Bangen

Am Samstag (08.12.18) will Felix Neureuther endlich wieder sportlich auf sich aufmerksam machen. Dann kehrt der 34-Jährige beim Riesenslalom in Val d'Isere in den Weltcup zurück, nach über einjähriger Pause und zwei gescheiterten Comeback-Versuchen. Sind aller guten Dinge drei?