"Night Race" - Straßer mag die besonderen Momente

Selbst ARD-Skiexperte Felix Neureuther traute in Zagreb seinen Augen kaum. Frisch zurück nach einer schmerzhaften Kahnbeinverletzung, raste Linus Straßer (München) im ersten Durchgang mit der hohen Startnummer 31 auf Platz drei. Am Ende sprang ein guter siebter Rang heraus, bereits seine zweite Top-Ten-Platzierung in diesem Winter nach dem starken Slalom-Saisonauftakt in Levi, wo er Achter wurde.

Mann für die besonderen Formate

"Super, super happy" sei er mit dem Ergebnis, sagte der 27-Jährige, der immerhin auch schon ein Weltcup-Rennen gewonnen hat: 2017 den City-Event in in Stockholm. Straßer, so viel ist klar, mag die besonderen Formate. Seine besten Ergebnisse holte er nicht bei gewöhnlichen Weltcups. Die zwei dritten Plätze, die er noch in seiner Biografie stehen hat, fuhr er beide bei Parallelslaloms heraus. Sein bestes Ergebnis bei einem "normalen" Slalom war 2015 Platz fünf, ausgerechnet beim "Night Race" in Schladming. Und nun zweimal Top Ten.

Bloß nicht zu vierl denken