Nach fast einem Jahr hat die überragende Skiläuferin dieses Winters mal wieder einen regulären Weltcup-Slalom verloren. Mikaela Shiffrin (USA) musste sich vor mehr als 13.000 Zuschauern ihrer Dauerkonkurrentin Petra Vlhová (Slowakei) beugen, die in diesem Winter bisher ein Abonnement auf den zweiten Platz hatte. Im Finaldurchgang fuhr Vlhova, die an Neujahr schon beim City-Event in Oslo triumphiert hatte, auf dem schon sehr ausgefahrenen Kurs Laufbestzeit und nahm Shiffrin 46 Hundertstel Sekunden ab. Das reichte zum Sieg. Dritte wurde die Österreicherin Katharina Liensberger (+1,17), nachdem die Schwedin Anna Swenn Larsson wegen eines Einfädlers nachträglich disqualifiziert wurde.

Vlhova: "Ein wahnsinniger Tag!"