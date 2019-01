Mikaela Shiffrin (USA) vor Petra Vlhova (Slowakei) - diese Reihenfolge im Slalom hat sich den Skifans in diesem Winter eingebrannt. In Flachau sieht es nach dem ersten Durchgang wieder ganz ähnlich aus. Shiffrin, bisher in allen fünf Weltcup-Slaloms die schnellste - fuhr bei starkem Schneefall mit der Startnummer vier die Bestzeit. Ihre Konkurrentin Vlhova liegt 0,31 Sekunden dahinter - diesmal allerdings auf Rang drei. Zwischen die beiden Kontrahentinnen schob sich etwas überraschend die Schwedin Anna Swenn Larsson, die im zweiten Lauf 0,27 Sekunden Rückstand aufholen muss.

In Lauerstellung und mit guten Chancen, noch aufs Treppchen zu kommen, liegen die Österreicherin Katharina Liensberger (+ 0,54 Sekunden) und die Schwedin Frida Hansdotter (+0,64) auf den Rängen vier und fünf. Alle weiteren Starterinnen haben schon mehr als eine Sekunde Rückstand auf Shiffrin.

Geiger greift von Rang neun aus an

Dazu gehört auch Christina Geiger (Oberstdorf), die zuletzt mit einem fünften Platz in Zagreb aufhorchen ließ und die auch heute auf dem flüssig gesteckten Kurs ihre gute Form bestätigte. Mit Startnummer 14 war aber wohl nicht mehr drin als der neunte Platz, von dem aus sie jetzt die vor ihr liegenden Fahrerinnen, darunter die Schweizerin Wendy Holdener, angreifen will. Ein Top-Ten-Platz ist aber auf alle Fälle drin. Auf Shiffrin fehlen ihr 1,66 Sekunden, auf Platz sechs nur knapp sechs Zehntel.

Lena Dürr (Germering) konnte sich mit 2,80 Sekunden Rückstand als 15. immerhin für den Finaldurchgang qualifizieren. Das war ihr in Zagreb nicht gelungen. Jessica Hilzinger (Oberstdorf) und Marlene Schmotz (Leitzachtal) schafften das nicht. Beide waren allerdings mit sehr hohen Startnummern ins Rennen gegangen und hatten auf der nun doch arg ramponierten Piste keine relle Chance.