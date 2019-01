"Es gibt in jeder Nation Leute, die Kitzbühel nicht wollen. Manche lieben es. Du musst ein wilder Hund sein in Kitzbühel" , sagte Österreichs Abfahrtstrainer Josef Brunner vor der 2019er-Auflage des Hahnenkamm-Klassikers.

"Wilde Hunde" gibt es in Österreich anscheinend reichlich. Denn während nach den ersten Trainingsabfahrten einige Läufer haderten, wie schwierig die Strecke in diesem Jahr sei, blicken einige österreichischen Mitfavoriten fast schon freudig dem Rennen entgegen. Wegen der jüngsten Wetterprognose haben sich die Veranstalter entschieden, die Abfahrt schon auf den Freitag (25.01.2019) vorzuziehen. Grund für die Änderung sind die erwarteten Schneefälle in Tirol. Am Samstag soll der Slalom gefahren werden, der Super-G dafür erst am Sonntag.

Olympiasieger Mayer und die Lust auf Eis

Matthias Mayer, Abfahrts-Olympiasieger von 2014, nach einem Sturz im Kombislalom von Wengen mit den Nachwirkungen einer Beckenprellung angetreten, sagte: "Am Start ist es mir nicht gut ergangen, aber beim Fahren habe ich nichts gespürt. Es war eisig und unruhig, da hatte ich andere Gedanken."

Und der 28-Jährige, Schnellster im ersten Training, ergänzte: "Die Piste ist in einem unglaublichen Zustand, es wurde vom Start bis herunten mit Wasser gearbeitet. Es ist jede Stelle sehr hart, teilweise ist es eisiger, teilweise griffiger. Die Sprünge gehen gut, sie sind schön gebaut, da ist nichts zu tun." Auch sein Landsmann Vincent Kriechmayr fand: "Sie präsentiert sich wieder von ihrer besten Seite, die Streif."

Auch Hannes Reichelt, Sieger von 2014 und Schnellster im zweiten Training am Donnerstag, betrachtet die Abfahrt als ganz normales Rennen. "Ein paar Passagen habe ich ganz gut erwischt, ein paar muss ich mir noch genau im Video anschauen" , sagte Reichelt sachlich: "Es gibt auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial."

Kritik von Romed Baumann und aus der Schweiz

Doch längst nicht alle Fahrer denken so. "Ich dachte nicht mehr, dass ich noch eine Kante auf meinem Ski habe, nichts hat mehr reagiert. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einmal so überfordert war bei einem Training wie heute" , sagte der Österreicher Romed Baumann schon nach dem ersten Training.

Beat Feuz beim Training in Kitzbühel

Viel Kritik gab's auch von den Fahrern des Schweizer Skiverbands. "Es ist wieder sehr am Limit. Es ist sehr schwer präpariert fürs erste Training, aber Kitzbühel will es so und macht es so. Das müssen wir akzeptieren" , sagte Beat Feuz, derzeit Führender im Abfahrtsweltcup. Sein Teamkollege Niels Hintermann war deutlicher: "Ich finde es nicht okay, dass unsere gesunden Körper aufs Spiel gesetzt werden, nur weil hier fünfzigtausend Leute zuschauen."

Janka und Jansrud nicht am Start

Wie sein Landsmann Carlo Janka. Der war schon am Dienstag im Training gestürzt und reiste mit Schmerzen im rechten Knie zurück in die Schweiz. Schwerer verletzt hat er sich zwar nicht. Die Hahnenkamm-Abfahrt 2019 findet aber ohne den Graubündener statt.

Auch der Norweger Kjetil Jansrud stürzte im Training, er stützte sich mit der Hand ab und brach sich dabei zwei Finger. Er wurde direkt vor Ort operiert, seine Startchancen in Kitzbühel gehen gegen Null. Selbst die Ski-WM im schwedischen Are (5. bis 17. Februar 2019) ist gefährdet. Offen ist noch der Start von Aksel Lund Svindal, der sich wegen anhaltender Kniebeschwerden in Innsbruck untersuchen ließ.